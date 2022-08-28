Петрозаводчанам пообещали жуткий холод и дождь на 1 сентября

Предварительный прогноз погоды на 1 сентября для Петрозаводска неутешителен. Его публикует сообщество «Погода Петрозаводска и Карелии».

Ожидается, что в День знаний воздух в карельской столице не прогреется выше +6+8 градусов. Будет дуть холодный и порывистый северный и северо-восточный ветер.

Помимо прочего, прогнозируется дождь. Однако, насколько он будет сильным, пока не ясно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с начала следующей недели в республике начнется серьезное похолодание. Фото: unsplash.com