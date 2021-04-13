Петрозаводчанам напомнили о недопустимости пала сухой травы

Весной повышается риск пожаров из-за пала сухой травы. Власти столицы Карелии призывает горожан и гостей Петрозаводска строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В мэрии напомнили, что запрещено разводить костры и сжигать мусор во дворах, на приусадебных участках, землях сельхозназначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в лесопарковых зонах, на других открытых территориях. Пал травы во время весенней уборки может нанести урон здоровью людей, их имуществу, причинить экологический ущерб.



Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, в отдельных случаях - уголовное наказание. О пожарах можно сообщать в единую службу спасения - 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру - 051. (фото ognikami.ru)