Петрозаводчанам напомнили, что в черте города купаться запрещено

Сегодня в Петрозаводске сотрудники городской администрации, представители полиции и ГИМС провели рейд по городским местам отдыха у воды. Как выяснилось, не все горожане соблюдают правила безопасности. По сообщению пресс-службы администрации, в районе улицы Логмозерской у знака «Купание запрещено» в воде находились без присмотра дети.

«Составлено два административных протокола на родителей по статье КоАП «Оставление детей в опасности»»,

- сообщили в мэрии.

Горожанам еще раз напомнили, что в карельской столице действует запрет на купание в черте города. Причем запрет распространяется на пожарные водоемы и обводненные каналы. В администрации также отметили, что создать официальный пляж, отвечающий санитарным нормам, планируется в районе Пески. Сейчас ведется работа по передаче территории из госсобственности в пользование муниципалитета. Фото: rk.karelia.ru.