Для Петрозаводска закупают новую технику для высадки деревьев

Специальная машина для высадки деревьев, которая может быстро и бережно выкопать саженец с развитой корневой системой и так же аккуратно высадить его на нужное место, закупают для Петрозаводска. Об этом рассказал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице ВК.

«Контракт уже заключили, поставка ожидается в конце сентября. То есть, этой осенью начнем масштабную высадку новых деревьев, а весной продолжим. Это будут рябины, липы, ясени, сосны, березы и сортовые яблони», - уточнил губернатор.

Специалисты уже составляют план озеленения. Глава республики предложил петрозаводчанам сообщить в комментариях свое мнение, на каких территориях в первую очередь следует провести эти работы. Фото: vk.com/aparfenchikov.