В Олонецком районе захоронили останки 15 воинов-ополченцев

В Олонецком районе в рамках историко-патриотического проекта «Ополченцы Ленинграда» прошла Вахта памяти. В этом году ее участники не только провели традиционные мероприятия, но и захоронили останки воинов-защитников, установили памятные дорожные таблички, а также работали на восстановлении интерактивного музея под открытым небом «Командный пункт 2-го стрелкового полка».

«В Вахте памяти приняли участие студенты и сотрудники СПбПУ из Центра патриотического воспитания молодежи «Родина». Неподалеку от деревни Сяндеба ребята нашли предметы, относящиеся к боям 1941 и 1944 годов и к Олонецкому походу 1919 года. А на заболоченном участке недалеко от дороги, по которой шло наступление во время Выборгско-Петрозаводской операции, нашли останки одного солдата»,

- рассказали организаторы.

Также участники Вахты памяти работали в музее под открытым небом. Достроили блиндаж на том же самом месте, где во время войны располагался КП 2-го полка. Кроме того, политехники установили дорожные указатели на маршруте памяти от Нурмолиц до Сяндебы.

Важным этапом стало захоронение останков ополченцев, которых нашли в районе Сяндебы в прошлом году. Покой обрели еще 15 ополченцев. Пока удалось установить имя только одного из них – это Марк Александрович Никитин, живший в Ленинграде. Фото: Управление по связям с общественностью СПбПУ.