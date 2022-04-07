Петрозаводчан снова предупредили о падающих кирпичах

Жителей Петрозаводска вновь предупреждают о кирпичах, падающих со зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, поступило сообщение о том, что кирпичи падают с фасада дома №30 по Первомайскому проспекту. Информация передана управляющей компании для устранения опасности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кирпичи летят на тротуар с дома на улице Кирова. Фото pixabay.com/aitoff