Мужчина в поезде напал на полицейского и ударил бутылкой по голове

Напавшего на сотрудника транспортной полиции 46-летнего мужчину будут судить в Сегеже. Инцидент произошел в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург», сообщили в СУ СКР по региону.

Полицейские проверяли состав 29 января и заметили нетрезвого пассажира. Вдобавок он ехал без билета и матерился. Когда стражи порядка попытались утихомирить хулигана, он ударил одного из полицейских по голове стеклянной бутылкой и причинил ему травмы.

Оказалось, что мужчину раньше уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство. Он появлялся пьяным в общественных местах.

Сейчас уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти направили в суд. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: kem-live.ru