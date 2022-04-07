Колье стоимостью в 2 миллиона может стать предметом уголовного дела

Прибывший в Санкт-Петербург из Дубая мужчина при пересечении границы не указал в декларации дорогостоящее ювелирное украшение с бриллиантами, которое в итоге обнаружили таможенники. Теперь его ожидает разбирательство по уголовной статье, санкции по которой составляют от трех до семи лет лишения свободы.

Возвращение домой для прилетевшего из Арабских Эмиратов россиянина омрачили бдительнее сотрудники Пулковской таможни. Мужчина выбрал «зеленый» коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при нем инспектором было обнаружено колье и сертификат на ювелирное изделие. Из документа следовало, что украшение весом 26,6 граммов сделано из белого золота и украшено 54 бриллиантами общим весом 16,72 карата.

Таможенниками было принято решение о проведении экспертизы, заключение которой подтвердило драгоценность сплава и натуральных камней. Также была определена рыночная стоимость изделия – на мировом рынке его цена составляет 1927306 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, изделия из драгоценных металлов и из драгоценных камней включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда…». Мужчине может грозить от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Фото: sztu.customs.gov.ru