Отпиравшихся от группового изнасилования разоблачили и арестовали

Передано в суд дело в отношении двоих мужчин, которые надругались над женщиной в Карелии. Оба не признавали вину, но следователи нашли доказательства, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в июне прошлого года в Сегеже. Мужчины были пьяны и договорились изнасиловать 38-летнюю женщину. Они вдвоем исполнили задуманное, а затем один из них вдобавок совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера.

Злоумышленников нашли и задержали, одному 48 лет, другому 40. Один из насильников раньше был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Вину они не признали, но следователи с помощью экспертизы нашли следы преступления и иные доказательства причастности обвиняемых к совершению преступления. // Фото: ninocare/pixabay.com