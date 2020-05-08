Петрозаводчан приглашают поучаствовать в литературном флешмобе

В преддверии Дня Победы централизованная библиотечная сеть города запустила флешмоб #75КНИГПОБЕДЫ.

Поделиться своим читательским опытом и порекомендовать книги на военную тему можно на странице организатора акции в соцсети.

Великие сражения и судьбы героев Великой Отечественной войны описаны во многих художественных произведениях. Но есть книги, мимо которых нельзя пройти, уверены сотрудники библиотек. Такие произведения заставляют читателя задуматься о прошлом и настоящем, о тяготах войны и бесценном мире.