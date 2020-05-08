Артисты Карелии подготовили праздничные онлайн-трансляции к 9 Мая

В честь 75-летия Победы Карельская филармония подготовила целый цикл праздничных трансляций, кульминацией которых станет концерт «В семь часов вечера после войны». В своих соцсетях филармония приглашает всех присоединиться к ней 9 Мая в 19:30, сразу после окончания всероссийской акции #ПоемДеньПобеды, и спеть вместе самые родные и любимые песни военных лет.

Обычно процесс подготовки концертов остается для публики «за кадром», но в нынешних условиях артисты столкнулись с целым рядом проблем, которые удалось преодолеть. Записи производились дома на подручные средства, имеющиеся в распоряжении артистов – мобильные телефоны или планшеты. Тем не менее, вы услышите прекрасно сыгранные ансамбли музыкантов, как это всегда происходит на концертах в филармонии.

На концерте «В семь часов после войны» прозвучат: «Случайный вальс», «Песня о далекой родине», «Ты одессит, Мишка», «Темная ночь», «Журавли» и еще одиннадцать самых щемящих и любимых военных песен.

В концерте принимают участие представители, пожалуй, всех творческих профессиональных коллективов Петрозаводска. Здесь и солисты филармонии – Валентина Каменская и Андрей Господарев, и Ирина Попова из «Кантеле», и Александр Картушин с Еленой Сапегиной из театра «Ad liberum», и Вячеслав Хавренок из Музыкального театра, и целый «взвод» артистов театра «Творческая мастерская»: Наталья Мирошник, Виктория Федорова, Ольга Саханова и Георгий Николаев. Музыкальную дорожку записал A-Jazz Анатолия Палаева с Михаилом Тоцким, Алексеем Талицким, Ильей Романовым и Ольгой Косыревой.

На снимке: Алексей Талицкий