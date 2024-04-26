Петрозаводчан приглашают навести чистоту в приюте для животных

Первый петрозаводский общественный приют пригласил жителей столицы Карелии на субботник.

Экологическая акция будет проходить 27 и 28 апреля в полдень.

Помочь в уборке территории приглашают всех желающих. В приюте говорят – работы много.

«Приходите на субботник, помогите собакам и кошечкам поскорей почувствовать весну», - приглашают организаторы приюта.

Многие в Петрозаводске знают адрес временного дома для кошек и собак. Если нет, уточнить адрес его можно в официальном паблике. // фото unsplash.com