26 апреля 2024, 09:04
Петрозаводчан приглашают навести чистоту в приюте для животных
Экологическая акция будет проходить в течение двух дней
Первый петрозаводский общественный приют пригласил жителей столицы Карелии на субботник.
Экологическая акция будет проходить 27 и 28 апреля в полдень.
Помочь в уборке территории приглашают всех желающих. В приюте говорят – работы много.
«Приходите на субботник, помогите собакам и кошечкам поскорей почувствовать весну», - приглашают организаторы приюта.
Многие в Петрозаводске знают адрес временного дома для кошек и собак. Если нет, уточнить адрес его можно в официальном паблике. // фото unsplash.com