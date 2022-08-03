Петрозаводчан приглашают на сезонные работы

Агентство занятости населения Петрозаводска приглашает желающих на общественные работы. Среди заявленных вакансий – подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, уборщик территорий, охранник, дорожный рабочий, ученик продавца, помощник повара и другие.

«Работа носит временный характер. Оформление проходит по срочному трудовому договору. На открытые вакансии приглашают совершеннолетних студентов, пенсионеров, безработных и граждан, желающих поработать»,

- пояснили в АЗН.

Также специалисты уточнили, что направление на трудоустройство можно получить по адресу: улица Маршала Мерецкова, 14, каб. 101. Справки по телефонам: 59-26-15 и 59-26-06. Фото: otomatah.ru.