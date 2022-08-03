В Петрозаводске ликвидируют стихийные свалки

До конца года с общественных территорий Петрозаводска уберут тысячу кубометров мусора. Это стало возможным после подписания контракта на ликвидацию несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация города заключила контракт на уборку стихийных свалок. Подрядчик обязуется с общественных территорий карельской столицы до конца года вывезти тысячу кубометров мусора.

«Работы стартуют уже в этом месяце. Подрядчику предстоит ликвидировать крупные свалки на Перевалке, в Соломенном, в Октябрьском и других районах карельской столицы»,

- говорится в сообщении администрации. Фото: pxhere.