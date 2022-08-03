03 августа 2022, 17:26
В районе Пряжинского шоссе отключат свет
В районе 10 километра энергетики будут проводить работы на линии воздушной электропередачи
4 августа в районе Пряжинского шоссе запланированы работы на электосетевом оборудовании, сообщает пресс-служба ОРЭС-Петрозаводск.
«В связи с работами на линии воздушной электропередачи в районе 10 километра Пряжинского шоссе с 9.00 до 17.00 ожидаются отключения от электроэнергии потребителей, проживающих рядом»,
- проинформировали энергетики.
Все проводимые работы направлены на улучшение качества и бесперебойности энергоснабжения. Фото: pxhere.