03 августа 2022, 17:26
Общество

В районе Пряжинского шоссе отключат свет

В районе 10 километра энергетики будут проводить работы на линии воздушной электропередачи

4 августа в районе Пряжинского шоссе запланированы работы на электосетевом оборудовании, сообщает пресс-служба ОРЭС-Петрозаводск.

«В связи с работами на линии воздушной электропередачи в районе 10 километра Пряжинского шоссе с 9.00 до 17.00 ожидаются отключения от электроэнергии потребителей, проживающих рядом»,

- проинформировали энергетики.

Все проводимые работы направлены на улучшение качества и бесперебойности энергоснабжения. Фото: pxhere.

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