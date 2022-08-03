В районе Пряжинского шоссе отключат свет

4 августа в районе Пряжинского шоссе запланированы работы на электосетевом оборудовании, сообщает пресс-служба ОРЭС-Петрозаводск.

«В связи с работами на линии воздушной электропередачи в районе 10 километра Пряжинского шоссе с 9.00 до 17.00 ожидаются отключения от электроэнергии потребителей, проживающих рядом»,