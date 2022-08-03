Жители Карелии узнают о развитии города Костомукша в прямом эфире

Как идет ремонт дорог в Костомукшском городском округе? Какие спортивные и социальные объекты будут построены? Как развивается общественный транспорт? На эти и другие вопросы в прямом эфире в рамках проекта «Объясняет ЦУР» ответит Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.



Свои вопросы участнику прямого эфира вы можете задать в группе «Республика Карелия» «Вконтакте» или в «Одноклассниках» .



Начало трансляции 4 августа в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» , а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.



«Объясняет ЦУР» – информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении, экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.