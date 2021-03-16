Петросовет предложил кандидатов для комиссии по выбору будущего мэра
Всего в конкурсную комиссию, которая будет назначать будущего хозяина Петрозаводска, входит восемь человек.
Половину предлагает Петрозаводский городской совет, другую - высшее должностное лицо субъекта РФ, то есть глава Карелии.
Как следует из проекта решения городского совета, который будет рассмотрен на ближайшей сессии, Петросовет предложил включить в конкурсную комиссию депутатов Галину Васильеву, Дмитрия Кузнецова и Павла Петрова, а также почетного горожанина Николая Черненко.
Полномочия действующего мэра Ирины Мирошник истекают 20 апреля. На следующий день запланирована сессия Петросовета, на которой должны будут утвердить нового сити-менеджера.
Отметим, что на сессии городского совета, которая пройдет 24 марта, глава Петрозаводска представит отчет о своей деятельности и деятельности мэрии за 2020 год.