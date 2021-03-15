На улице Тимоскайнена в Петрозаводске появится светофор

На пересечении Соломенского шоссе и ул. Тимоскайнена в Петрозаводске будет установлен светофор. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Валерий Шоттуев со ссылкой на ответ администрации Петрозаводска.

По информации Валерия Шоттуева, инженерный центр «Алгоритм» завершил разработку проектно-сметной документации на установку светофорного объекта. Строительно-монтажные работы по установке светофора запланированы на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящий момент организована работа по осуществлению закупки на установку светофорного объекта и обустройство иных недостающих элементов на пересечении вышеназванных улиц,

- говорится в сообщении Петрозаводской мэрии.



Жители микрорайона Соломенное в 2019 году на общем собрании обратились к депутату Законодательного Собрания Валерию Шоттуеву с просьбой помочь в установке светофора на перекрестке улиц Федора Тимоскайнена и Соломенского шоссе.

По словам инициативной группы, проезжая часть в этом месте является очень опасной для перехода, но жителям микрорайона приходится пользоваться ею активно - по обеим сторонам располагаются автобусные остановки. Кроме этого, для учеников школы № 7 этот путь является ближайшим к учебному заведению.



Как сообщалось ранее, регулируемый переход со светофором на данном участке планируется оборудовать к 1 сентября. Светофорный объект оснастят вызывным устройством, а по обеим сторонам улицы около остановок устроят тротуары и смонтируют ограждения. Также планируется развести остановки на большее расстояние, чтобы обеспечить водителям и пешеходам лучший обзор. Стоимость проекта - около шести миллионов рублей.