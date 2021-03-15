15 марта 2021, 17:10
Политика

На улице Тимоскайнена в Петрозаводске появится светофор

Жители поселка Соломенное уже много лет просят регулировать движение на сложном перекрестке

На пересечении Соломенского шоссе и ул. Тимоскайнена в Петрозаводске будет установлен светофор. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Валерий Шоттуев со ссылкой на ответ администрации Петрозаводска.

По информации Валерия Шоттуева, инженерный центр «Алгоритм» завершил разработку проектно-сметной документации на установку светофорного объекта. Строительно-монтажные работы по установке светофора запланированы на 2021 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящий момент организована работа по осуществлению закупки на установку светофорного объекта и обустройство иных недостающих элементов на пересечении вышеназванных улиц,

- говорится в сообщении Петрозаводской мэрии.


Жители микрорайона Соломенное в 2019 году на общем собрании обратились к депутату Законодательного Собрания Валерию Шоттуеву с просьбой помочь в установке светофора на перекрестке улиц Федора Тимоскайнена и Соломенского шоссе.

По словам инициативной группы, проезжая часть в этом месте является очень опасной для перехода, но жителям микрорайона приходится пользоваться ею активно - по обеим сторонам располагаются автобусные остановки. Кроме этого, для учеников школы № 7 этот путь является ближайшим к учебному заведению.


Как сообщалось ранее, регулируемый переход со светофором на данном участке планируется оборудовать к 1 сентября. Светофорный объект оснастят вызывным устройством, а по обеим сторонам улицы около остановок устроят тротуары и смонтируют ограждения. Также планируется развести остановки на большее расстояние, чтобы обеспечить водителям и пешеходам лучший обзор. Стоимость проекта - около шести миллионов рублей.

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Новый светофор в Петрозаводске
Светофон на Тимоскайнена
Светофон в Соломенном
Валерий Шоттуев
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