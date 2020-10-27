Петербуржец пытался пройти в Прионежскую мэрию с секретным оружием

23 октября в Петрозаводске, в здании где располагаются органы власти Прионежского района, была нажата кнопка тревожной сигнализации, сообщает управление Росгвардии Карелии.

К зданию улице «Правды» незамедлительно прибыла группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны. На месте сотрудники выяснили, что нарушены правила пребывания посетителей: 58-летний мужчина пытался пройти в здание, имея при себе кинжал, замаскированный под трость.

Установлено, что гражданин является жителем Санкт-Петербурга. На место был вызван участковый уполномоченный полиции, которому и передали задержанного для дальнейшего разбирательства.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия