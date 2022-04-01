Первую в мире назальную вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, передает ТАСС. Ее разработали в центре имени Гамалеи.

Препарат состоит из двух доз. Вводить их нужно с интервалом в три недели. Применять вакцину можно россиянам старше 18 лет.

Ранее руководитель центра Александр Гинцбург рассказывал, что назальный препарат эффективно показал себя против омикрона. (фото pixabay.com, jarmoluk)