Первое Альцгеймер-кафе открылось в Карелии

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка». Там собираются люди, страдающие нарушениями памяти, а также их родные. Кафе создали активисты общественной организации «Преодоление».

Как сообщает Агентство социальной информации, такие встречи стали продолжением проекта «Альцкон», который получил грант Министерства социальной защиты Карелии в прошлом году. Проект завершился, а клуб оказался востребованным. Волонтеры решили продолжать работу своими силами; Они находят спонсоров и добровольцев, которые помогают организовать встречи в Альцгеймер-кафе.

Руководитель клуба Роман Унукайнен отметил, что людям с болезнью Альцгеймера необходима социализация. Отсутствие общения и социального взаимодействия — это факторы, которые ускоряют разрушение их когнитивных способностей, подчеркнул общественник. Кроме того, мероприятия в Альцгеймер-кафе – это профилактика эмоционального выгорания для родственников пациентов.

Это первое Альцгеймер-кафе в Карелии. Такие кафе, кроме Кондопоги, пока существуют только Москве, Петербурге и Калининграде. // Фото: Лилия Кончакова / Агентство социальной информации