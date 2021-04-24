Три жителя Карелии скончались от коронавируса за сутки

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщает Оперштаб, в Сортавальской ЦРБ скончался житель Сортавалы 1955 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1935 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончался житель Костомукши 1949 года рождения.

Отмечается, что все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 37 человек. Из этого числа заболевших 22 пациента имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии. Выздоровел еще 71 человек. Кроме того, 12 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

