Первая женщина-трансгендер стала адмиралом США

Фото первой трансгендерной женщины, ставшей адмиралом США, появилось в соцсетях. На снимке Рейчел Левин запечатлена вместе с другим трансгендером Сэмом Бринтоном, который является заместителем помощника министра ядерной энергетики, передает РЕН ТВ.

Фотографию сделали на приеме в посольстве Франции в США, организованном в честь годовщины дня взятия Бастилии 14 июля.

Рейчел Левин стала адмиралом офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в прошлом году. Она - первый трансгендер, получивший столь почетную должность.

Сэма Бринтона назначили заместителем помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США в июне 2022 года. Сейчас снимок бурно обсуждают в соцсетях. // Фото: Embassy of Russia in Bangladesh/Twitter