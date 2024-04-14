Перевозивший бетон грузовик устроил аварию на Древлянке

Аварийная ситуация произошла на Лососинском шоссе днем 14 апреля. Инцидент на Древлянке попал в объектив камеры наблюдения CityLink.

Двигавшийся в среднем ряду автомобиль стал останавливаться перед пешеходным переходом. Водитель грузовика, чтобы не врезаться в него, свернул в свободный левый ряд, но при маневре все-таки задел машину и остановился за пешеходным переходом.

Один из пешеходов, увидев грузовик, сделал несколько шагов назад. // фото скриншот