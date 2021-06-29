Переселенцу из «аварийки» купили квартиру, где могут жить посторонние

Текст: Георгий Чентемиров

Петрозаводчанин Владимир судится со своей бывшей женой. Он хочет отменить договор дарения, благодаря которому женщина стала владелицей квартиры на улице Сусанина. Абсолютно рядовая история: бывшие супруги делят недвижимость, эка невидаль. Однако есть нюанс. Здесь сейчас живет переселенец из аварийного фонда. И квартиру ему купила мэрия, не зная, что ею могут пожизненно пользоваться посторонние люди.

Все началось в 2017 году. Владимир подарил своей жене приватизированную квартиру площадью 60 квадратных метров. В договоре, однако, было прописано, что квартирой могут пользоваться Владимир и его брат. Сроки пользования не указаны, следовательно, оно пожизненное, утверждает мужчина.

Спустя некоторое время супруги разошлись. Вскоре Владимир узнал, что жена продала подаренную ей квартиру мэрии. Стоимость сделки составила 2,2 миллиона рублей. А мэрия, в свою очередь, передала жилье переселенцу из аварийного фонда.

В муниципальном контракте, который показал нам Владимир, черным по белому написано: «Прав третьих лиц на продаваемое жилое помещение не имеется». Мужчина, однако, убежден, что указанное в договоре дарения пожизненное право пользования – это и есть интересы третьих лиц.

– Даже если я не прописан, я имею право прийти туда, я не знаю, чаю попить, – говорит Владимир.

Чиновников не смутил даже тот факт, что собственница – бывшая жена Владимира – передала при продаже лишь один комплект ключей. Еще два комплекта находятся у мужчины и его брата. Он предъявил их во время суда, чем немало изумил присутствующих.

Муниципальный контракт подписан начальником управления жилищного хозяйства Ольгой Морозовой. Она утверждает, что сделка была абсолютно чистой.

"По данным администрации, обременение отсутствовало. Также эта сделка проходила через нотариуса, и были проверены все факты. На момент заключения контракта на регистрации в данной квартире никого не находилось, и обременение отсутствовало",

– пояснила Морозова.

– А дарственная при покупке не изучается? – поинтересовался журналист портала «Петрозаводск говорит».

– В сведениях об этом объекте недвижимости, которые содержатся в ЕГРН, в графе обременения данные отсутствуют, – повторила Морозова.

На сайтах, посвященных приобретению или продаже жилья, можно прочитать про подводные камни, на которые можно натолкнуться при покупке дареной квартиры. Предупреждают и о подобных ситуациях.

«В договоре дарения можно встретить право дарителя квартиры на пожизненное пользование подаренной квартирой. Покупатель должен внимательно прочитать договор дарения и найти в нём такие условия, которые будут ограничивать его право собственности», – говорится на одном сайте.

«Новый владелец квартиры не имеет права выселить дарителя из подаренной жилплощади. Несмотря на то, что одариваемое лицо получает полное право распоряжаться недвижимостью, продажа или сдача в аренду жилплощади может оказаться проблематичной», – пишут на другом ресурсе.

"Чиновники не сунули нос дальше выписки, хотя три основных вещи, необходимых для покупки жилья, – это выписка, правоустанавливающий документ и паспорт. Так вот, выписка из ЕГРН – это документ, подтверждающий право, а договор купли-продажи или дарения – документ, который это право устанавливает. Именно на его основании у человека появляется право собственности. И его обязательно нужно было изучить",

– резюмирует сотрудник одной из риэлторских компаний.

Сейчас Владимир пытается оспорить сам договор дарения квартиры. Переселенца из аварийного фонда, который сейчас там живет, уже тягают в суд, хотя он совершенно не при делах. Конечно, суд Владимир может и проиграть; а если выиграет? Переселенцу из «аварийки» будут искать новое жилье? Заплаченные бюджетные деньги будут взыскивать обратно?

Смущает легкость, с которой чиновники отдали более двух миллионов рублей, не убедившись, что на жилье никто не будет претендовать. Как будто мало историй о том, как люди лишаются квартир и домов из-за невнимательного изучения документов! Разумеется, можно всегда сослаться на суд, который решит, кто прав в этом споре. Однако хождение по судам тоже стоит денег: юристы мэрии получают зарплату. // Фото: pixabay.com/ru