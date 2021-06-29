Троллейбусы и автобусы изменят маршруты из-за ремонта на Зареке

Общественный транспорт столицы Карелии изменит маршруты из-за перекрытия улицы Луначарского. Сегодня в мэрии сообщили, что сместились сроки перекрытия дороги - ранее анонсированные изменения в схеме движения транспорта на Зареке начнут действовать с 5 июля. С этого момента здесь начнутся работы по реконструкции водопровода.

Как мы писали ранее, ограничения будут действовать на участке от проспекта Невского до дома №61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими дорогами – проезд на перекрестках будет обеспечен.

С 5 июля изменятся маршруты автобусов №3 и 12. Маршрутки будут проезжать по проспекту Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.





На время ремонта сетей отменят троллейбус №6. Его маршрут частично будет дублировать другой электротранспорт.

Троллейбус №1 будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее троллейбус будет следовать по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов».

Отсюда троллейбус будет стартовать в обратном направлении, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус №1 будет курсировать по привычному маршруту.





Троллейбус №3 также будет поворачивать с проспекта Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса №6 до улицы Корабелов.В обратном направлении после поворота с улицы Калинина троллейбус будет ехать по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.



После работ на сетях начнется ремонт улицы Луначарского (от Фаддеевской улицы до улицы Радищева). (фото пресс-центр администрации)