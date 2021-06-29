В МВД РК сообщили об изъятии пятерых детей из неблагополучных семей

В МВД Карелии рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия «Группа». Оперативники вместе с представители различных субъектов системы профилактики, здравоохранения и образования проверили дома, где проживают подростки.

Так, по месту жительства проверили более 270 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По социальным показаниям из семей изъято пятеро детей. Также было установлено местонахождение 14 подростков из розыска, выявлено восемь несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и один - совершивший преступление. Четверо детей помещены в учреждения социальной защиты, еще четверо - в учреждения здравоохранения, один ребенок помещен в ЦВСНП МВД.

На территории Лоухского района выявлено две группы антиобщественной направленности, одна – на территории Прионежского района. На профилактический учет поставлено 17 несовершеннолетних. (фото inpavposad.ru)