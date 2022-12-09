Пенсионеры провалились под лед в Карелии, их удалось спасти

Мужчина и женщина пенсионного возраста провалились под лед Онежского озера. ЧП произошло утром 8 декабря в Медвежьегорском районе близ берега между островом Кижи и деревней Оятивщина.

Поблизости находились другие люди. Они поспешили на помощь и вытащили провалившихся мужчину и женщину из ледяной воды.

Затем работники музея доставили пострадавших в пожарную часть по охране острова Кижи, пенсионеров осмотрел врач.

Пострадавшие отогрелись и пришли в себя после пережитого стресса. Пожарные отвезли их к родственникам в деревню Оятевщина. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // фото unsplash.com