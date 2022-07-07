Пенсионеры Карелии поедут в отпуск на своем автомобиле бесплатно

26 мая на заседании карельского парламента депутаты приняли обращение к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой о несправедливости существующего положения дел. Сейчас пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха, путешествуя общественным транспортом – самолетом, поездом, автобусом. А вот затраты на проезд личным автомобилем были не предусмотрены.

И вот стало известно, что предложение карельских парламентариев поддержано. Один раз в два года на личном автотранспорте пенсионер с семьей может совершить поездку и получить компенсацию понесенных транспортных расходов. Методика выплат еще разрабатывается.

Комментирует решение правительства РФ депутат ЗС РК Лидия Суворова. Она также рассказала о продлении программы регионального материнского капитала до 31 декабря 2024 года. (Видео)