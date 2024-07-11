Пенсионерка в Петрозаводске продала квартиру и отдала деньги аферистам

Общение с мошенниками плачевно закончилось для 70-летней петрозаводчанки. Женщина осталась без квартиры и с огромным долгом, сообщили в МВД Карелии.

Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга. Они предупредили пенсионерку, что злоумышленника есть генеральная доверенность на распоряжение ее деньгами и имуществом. Собеседники убедили пожилую женщину, что деньги нужно срочно перевести на другой счет.

Петрозаводчанка перечислила на продиктованные счета более трех миллионов рублей личных сбережений и 180 тысяч рублей заёмных средств.

Потом жулики сообщили пенсионерке, что якобы то самое «доверенное лицо» пытается продать ее квартиру. Взволнованной пенсионерке предложили самой продать квартиру и перевести деньги, куда скажут, а потом их вернут.

Женщина нашла риелтора и в срочном порядке осуществила сделку. В день, когда должны были якобы возвратиться средства, петрозаводчанку попросили освободить квартиру. Заявительница поняла, что стала жертвой мошенников.

Общий ущерб составил 6 092 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере» // фото: pixabay. com