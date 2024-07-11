Женщину с коньяком и нетрезвого хулигана задержали силовики

В сетевом магазине Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. Оказалось, что одна из посетительниц вынесла спиртное без оплаты, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел днем 10 июля, 43-летняя женщина прошла мимо кассы с двумя бутылками коньяка, которые спрятала в черный пакет.

Вечером в тот же день помощь силовиков понадобилась в досуговом заведении Кеми. Там 34-летний пьяный мужчина мешал персоналу работать, вел себя неподобающе и не реагировал на замечания. Обоих нарушителей задержали и передали полиции. // фото: Росгвардия