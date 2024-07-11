В Петрозаводске застрявшего под балконом ребенка извлекали спасатели

Ребенок оказался в ловушке вечером 10 июля. Освободиться сам он не смог, пришлось вызывать спасателей, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Инцидент случился в микрорайоне Древлянка на Чистой улице. Нога ребенка застряла в вентиляционной решетке под балконом квартиры на первом этаже. На место ЧП выехали сотрудники МЧС и медики.

К счастью, помощь врачей не потребовалась. Спасатели освободили ребенка, с ним все в порядке. // фото: «Петрозаводск говорит»