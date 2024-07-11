Частная баня вспыхнула вечером под Костомукшей

Вечером 10 июля на территории дачного кооператива «Родник» загорелась частная баня. Сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной части Костомукши в 21:30, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Прибывшие к месту вызова пожарные из города горняков быстро справились с огнем. Для разбора деревянных конструкций пришлось использовать бензопилу.

В бане огнем были повреждены внутренняя отделка и чердачные перекрытия. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com