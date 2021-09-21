Пенсионерка в Карелии хотела разбогатеть и потеряла 300 тысяч рублей

Неизвестные аферисты выманили у 56-летней уроженки карельской столицы 303 тысячи рублей. Мошенники убедили женщину, что она инвестирует деньги, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка увидела объявление о выгодном вложении накоплений в соцсетях. Это было в апреле текущего года. Женщина перешла на сайт по ссылке и оставила заявку на участие в проекте. Она прикрепила копию паспорта, заполнила анкету.

Ей позвонили люди, представившиеся брокерами. Рассказали, как хорошо можно заработать онлайн. Женщина поверила и полгода переводила «специалистам» свои сбережения. Но когда решила вывести деньги с прибылью, это оказалось невозможно сделать.

Пиенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. // Фото: prozarplaty.ru