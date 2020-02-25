Пенсионерка лишилась миллиона рублей после разговора по телефону

57-летняя жительница карельской столицы после общения с неизвестными по телефону лишилась почти 1 000 000 рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил сотрудник московского уголовного розыска. Звонивший спрашивал у нее о покупке медицинского прибора и эффекте от его применения. Затем незнакомец рассказал о преступном сообществе и о том, что всем жертвам некачественной техники полагается компенсация. По его словам, почти все пострадавшие, кроме нескольких жителей Карелии, уже получили выплаты.

Затем с женщиной беседовали якобы представители государственных учреждений, которые подтверждали ее право на компенсацию, ссылаясь на различные постановления. Вместо того, чтобы проверить информацию, петрозаводчанка согласилась внести на продиктованный счет налог на выплату, оплатить работу инкассатора и аренду бронированного автомобиля. Пенсионерка оплатила 242 тысячи расходов, чтобы получить компенсацию в 400 тысяч, рассказали в МВД.

На другой день ей позвонили представители службы безопасности банка. Аферисты действовали по известной схеме – сообщили женщине о том, что неизвестные могли получить доступ к ее банковским счетам.

Ей предложили обезопасить деньги, обналичив вклады и кредитные карты, и перевести все средства на резервный счет. В итоге женщина перевела еще 720 тысяч на электронные кошельки неизвестных. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.