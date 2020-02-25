Полиция просит помочь установить личность подозреваемого в краже

В одном из к торговых комплексов Петрозаводска пропало электронное устройство. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. Возможный подозреваемый попал в объектив камер слежения. Стражи порядка опубликовали видео и пытаются установить личность молодого подозреваемого.

На кадрах видно, как молодой человек в темной одеже и с рюкзаком снимает антикражное устройство, берет коробку с товаром и прогуливается по рядам.

Информацию о нем просят передавать по телефону +7-911-422-73-32.