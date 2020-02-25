25 февраля 2020, 20:52
Полиция просит помочь установить личность подозреваемого в краже
Молодого человека заподозрили в краже устройства стоимостью более 16 тысяч из магазина в Петрозаводске
В одном из к торговых комплексов Петрозаводска пропало электронное устройство. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. Возможный подозреваемый попал в объектив камер слежения. Стражи порядка опубликовали видео и пытаются установить личность молодого подозреваемого.
На кадрах видно, как молодой человек в темной одеже и с рюкзаком снимает антикражное устройство, берет коробку с товаром и прогуливается по рядам.
Информацию о нем просят передавать по телефону +7-911-422-73-32.