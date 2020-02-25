25 февраля 2020, 19:46
Пять машин столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска
Групповая авария недалеко от Национального театра республики попала в объектив камеры видеонаблюдения
Групповая авария произошла сегодня днем в центре столицы Карелии.
25 февраля в 15:21 в районе остановки площадь Кирова столкнулись пять машин, передает dtpptz.ru.
Автомобили двигались по улице Куйбышева в сторону площади Кирова. Предположительно, автомобиль «Тойота» врезался в стоявший перед перекрестком «Шевроле», который отбросило на стоявший перед ним автомобиль «Лада», который отбросило на «Вольво», а «Вольво» на «Сузуки». Обошлось без жертв. Камера «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.
Фото: dtpptz.ru