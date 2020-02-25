Пять машин столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

Групповая авария произошла сегодня днем в центре столицы Карелии.

25 февраля в 15:21 в районе остановки площадь Кирова столкнулись пять машин, передает dtpptz.ru.

Автомобили двигались по улице Куйбышева в сторону площади Кирова. Предположительно, автомобиль «Тойота» врезался в стоявший перед перекрестком «Шевроле», который отбросило на стоявший перед ним автомобиль «Лада», который отбросило на «Вольво», а «Вольво» на «Сузуки». Обошлось без жертв. Камера «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.

Фото: dtpptz.ru