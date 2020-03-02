02 марта 2020, 10:02
Общество

Пенсионерам Карелии расскажут, как возместить проезд к месту отдыха

Горячая линия, посвященная вопросам компенсации стоимости проезда неработающим пожилым пенсионерам, пройдет 3 марта

Во вторник в отделении Пенсионного фонда по Карелии пройдет очередная горячая линия по вопросам компенсации  неработающим пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, кто имеет право на получение компенсации, как, куда, в какие сроки нужно обращаться, какие документы представлять, ответит начальник отдела социальных выплат Отделения Ольга Александровна Поянен.

Звонки будут приниматься 3 марта с 11 до 13 по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.

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