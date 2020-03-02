Ветеранам Питкярантского района вручили памятные награды

Ветеранам Великой Отечественной Войны вручили награды к 75-летнему юбилею Победы. Торжественная церемония состоялась 28 февраля в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов подразделения КЦСОН РК по Питкярантскому району, пишет сообщество «Питкярантский район».

Жительница блокадного Ленинграда, труженица тыла Хильда Ивановна Сорваль получила награду из рук первого заместителя главы районной администрации Романа Баранова, главы города Татьяны Юрченко и директора ГБУ СО «КЦСОН РК» Елены Малышевой.

Школы карельской столицы также присоединились к всероссийской акции по вручению медалей ветеранам. Участники и инвалиды войны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие в Петрозаводске, получат памятные награды. Торжественные церемонии по вручению медалей ветеранам пройдут в школах столицы Карелии, рассказали в мэрии. Памятные знаки получат более 2500 ветеранов.