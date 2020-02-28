Более двух с половиной тысяч ветеранов получат памятные награды

Участники и инвалиды войны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие в Петрозаводске, получат памятные награды. Торжественные церемонии по вручению медалей ветеранам пройдут в школах столицы Карелии, рассказали в мэрии. Памятные знаки получат более 2500 ветеранов.

«Школы Соломенного, Сулажгоры, Сулажгорского кирпичного завода и Пятого посёлка присоединились к общероссийской акции по вручению памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Церемонии проводятся по поручению Президента Российской Федерации в рамках Года памяти и славы»,

- сообщается на сайте горадминистрации.

В феврале чествования горожан организовали средние школы №7, 12, 32 и 35. Учащиеся подготовили для ветеранов праздничный концерт и сделали памятные сувениры. В церемониях приняли участие заместитель Главы администрации карельской столицы Ольга Старикова и руководители муниципальных общеобразовательных учреждений.

Вручение юбилейных медалей будет идти в Петрозаводске до начала мая. Учитывая почтенный возраст уважаемых ветеранов, по желанию, медаль можно получить в ходе торжественных церемоний или в удобное время по предъявлении документов в администрации города (кабинет 419). Для граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на вручение и не имеют родственников, будет организовано награждение на дому.

Дополнительная информация предоставляется по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина 2, каб. 417, 419, 420, телефоны: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56, 71-34-09, 71-33-92, 71-34-76 (с 10.00-13.00, 14.00-17.15). График церемоний можно уточнять по телефону 71-34-67.