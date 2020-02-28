В Карелии выросло число семей, обращающихся за выплатой из маткапитала

В связи со вступлением в силу федерального закона, расширяющего круг получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала, число семей, обратившихся за такой выплатой, выросло в Карелии в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

С 1 января право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Карелии в 2020 году это 30534 рубля (на одного члена семьи). В прошлом году выплата полагалась только семьям со среднедушевым доходом не более 1,5-кратной величины прожиточного минимума.

Помимо этого, ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет осуществляться до достижения ребенком трех лет. В прошлом году выплата осуществлялась до достижения ребенком 1,5 лет. При этом заявление подается сначала на выплату до 1 года, затем до 2 лет и затем до 3 лет с предоставлением пакета документов,

- сообщили в ПФР.

С каждым годом все больше семей пользуются возможностью получать ежемесячную выплату из средств маткапитала. Так, если за январь 2019 года в Карелии было подано 58 заявлений, то за январь 2020 года - уже 257.