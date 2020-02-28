Жителям Карелии расскажут все о капремонте и аварийном жилье

В министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия сегодня, 28 февраля, с 16 до 17 часов будет работать горячая линия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, прохождения отопительного сезона, региональных целевых программ.

Звонить все желающие могут по телефону в Петрозаводске: 8 (8142) 78-51-57.