Пенсионер в Петрозаводске проснулся из-за входящих через окно пожарных

Поздним вечером 8 июля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 23:43, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Необходимо было попасть в квартиру, где пожилой мужчина не выходит на связь и не открывает дверь, при этом затапливает соседей этажом ниже.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя трехколенную лестницу, через окно проникли в расположенную на втором этаже жилого дома на улице Ригачина квартиру.

К счастью, с пожилым мужчиной ничего не случилось, он просто крепко спал и проснулся только тогда, когда пожарные проникли к нему в квартиру через окно. // фото: «Петрозаводск говорит»