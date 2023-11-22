Пенсионер погиб после нападения стаи собак в российском городе

В Иркутской области 71-летний мужчина умер после нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 17 ноября в городе Усолье-Сибирское был обнаружен пенсионер со множественными рваными ранами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. На фоне обильной кровопотери и общего переохлаждения организма мужчина умер по пути в больницу.

Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Проведен осмотр места происшествия, у администрации муниципального образования запрошена информация о заключении контрактов на отлов бездомных животных. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev