Дети и взрослые погибли после хлопка газа в российском регионе

В Московской области четыре человека погибли на пожаре, вызванном хлопком бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

По данным источника, трагедия произошла в Люберцах в ночь на 22 ноября. После ликвидации возгорания в частном доме были обнаружены тела 7-летнего и 10-летнего детей, а также их отца и дедушки. Мать и бабушку детей госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho