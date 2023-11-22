Электросамокат взорвался в квартире в российском регионе

В Нижегородской области электросамокат взорвался в квартире. Пострадал хозяин помещения, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Ждановское. Самокат стоял в прихожей одной из квартир, случился взрыв, после которого начался пожар. Подъезд дома сильно затянуло дымом.

В результате происшествия хозяин квартиры получил ожоги и был госпитализирован. // Фото: unsplash.com / Varla Scooter