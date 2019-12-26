Пелагея сообщила о разводе с мужем - известным хоккеистом

Певица Пелагея разводится с мужем, хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. По ее словам, все вопросы супруги решают «интеллигентно», планируют соместно воспитывать маленькую дочь, а сама исполнительница вовсе не жалеет «о трех годах семейной жизни». Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram 26 декабря.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями. Несмотря на то, что любой развод - малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено»,

- сообщила певица и отметила, что происходящее никак не повлияет на ее отношение к россиийскому спорту. «Не перестаем болеть за русский хоккей!» - подписала она выложенное фото семьи.