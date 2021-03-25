Педагогов и учителя представили к госнаградам в Карелии

Представители четырех театров республики получили почетные звания. Заслуженными артистами Карелии стали вокалист Музыкального театра Евгения Гудкова, артист Театра драмы Галина Дарешкина, артист театра Ad Liberum Елена Сапегина, сообщили в правительстве края.

Руководителю литературно-драматургической части Театра кукол Наталии Крыловой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия».

Государственные награды получили работники и других отраслей. Так, учитель русского языка и литературы первого лицея в Петрозаводске Ирина Алешина удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Карелия». Педагоги Дома творчества детей и юношества №2 Ирина Лобаскина и Наталья Окунева стали заслуженными работниками образования республики.

Главный инженер АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» Андрей Бернадских получил звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РК». Главный зоотехник ООО «Молочная Ферма «Искра» Олонецкого района Инга Павлова стала заслуженным работником сельского хозяйства Карелии. Звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия» присвоили заместителю начальника отдела МВД по РК Олегу Туюнену. Региональную награду - медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» удостоили предпринимателя Николая Федоренко.

Ранее стало известно, что награду «За вклад в развитие республики Карелия» вручат артистам и сотрудников театров, а также представителей других профессий. (фото ptzgovorit.ru)