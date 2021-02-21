21 февраля 2021, 11:37
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета
Двигатель Boeing 777 загорелся в воздухе, когда пассажирский борт летел на Гавайи
Двигатель самолета Boeing 777 загорелся в воздухе. Инцидент произошел в США. Пассажирам самолета удалось заснять пожар в воздухе.
Авиалайнер, на борту которого находился 241 человек, выполнял рейс из Денвера на Гавайи. Из-за неисправности борт пришлось вернуть в аэропорт вылета. Самолет приземлился благополучно, передает телеканал «Звезда».
Некоторые детали самолета рухнули на жилые районы в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.