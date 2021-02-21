Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета

Двигатель самолета Boeing 777 загорелся в воздухе. Инцидент произошел в США. Пассажирам самолета удалось заснять пожар в воздухе.

Авиалайнер, на борту которого находился 241 человек, выполнял рейс из Денвера на Гавайи. Из-за неисправности борт пришлось вернуть в аэропорт вылета. Самолет приземлился благополучно, передает телеканал «Звезда».

Некоторые детали самолета рухнули на жилые районы в Брумфилде, в 20 милях к северу от центра Денвера.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.