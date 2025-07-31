Пассажир ждал поезд и уснул на станции, а проснулся без денег

В Сосногорске мужчина увидел спящего пассажира и обокрал его. Полиция поймала вора, уголовное дело передали в суд, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кража произошла на станции Ираель. Мужчина украл из одежды спящего 75,5 тысяч рублей. На станции Печора вора задержали.

Уголонове дело возбудили по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба из одежды потерпевшего. Вора ждет суд. © «Петрозаводск говорит»